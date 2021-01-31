У Запоріжжі СБУ увірвалася на збори акціонерів "Мотор Січі": фото

У Запоріжжі 31 січня мали відбутись позачергові загальні збори компанії "Мотор Січ". Під будівлю підприємства прийшли акціонери, народні депутати, згодом туди увірвалися і співробітники Служби безпеки України.

Джерело: Укрінформ

Збори акціонерів, ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, мали пройти в Запоріжжі, на вулиці Південне шосе, 8.

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До компанії приїхали акціонери

Вже вранці 31 січня біля будівлі підприємства зібралися його співробітники з плакатами "Закон на боці Мотора", "Не дозволимо рейдерського захоплення".

За словами працівників "Мотор Січі", про збори вони дізналися з мережі, водночас жодних офіційних повідомлень їм не надходило.

У нас є статут, в якому зазначено, що акціонери мають отримати папери про проведення зборів за місяць. Збори завжди проводились на території підприємства. Реєстр акціонерів закритий, і як ці люди, не знаючи акціонерів, можуть проводити збори,

– зазначила акціонерка Вікторія.

На місці для забезпечення порядку працювали більш ніж 50 поліцейських та 200 нацгварційців.

Пізніше прибули й парламентарі

Приблизно о 9:30 до підприємства приїхала група нардепів.

До нас звернувся трудовий колектив "Мотор Січі". Є рішення РНБО, указом президента наклали санкції. Ми приїхали здійснити парламентський контроль у межах наших повноважень,

– заявив Арсеній Пушкаренко.

Нардеп додав, що є інформація, що 31 січня має відбуватись захід, на який накладено санкції. Крім того, до "Мотор Січі" приїхали Юлія Яцик, Максим Пашковський, Євген Шевченко, Артем Кунаєв, Геннадій Касай (фракція "Слуга народу").

А тоді й співробітники СБУ

Згодом до будівлі підприємства прибули спецпризначенці.

Слідчі дії, відчиняйте. Якщо ви не відчините, ми відкриємо у примусовому порядку,

– заявив правоохоронець.

Одні двері відчинили, інші – виломали.

За інформацією представників "Мотор Січі", збори акціонерів не відбулись.

Ситуація біля "Мотор Січі" у Запоріжжі: Фото Укрінформу

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