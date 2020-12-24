Правоохоронці затримали організатора та одного з учасників відомої в Запорізькій області бандитської групи. Займалася вона накладаннями штрафів за неіснуючі порушення, а також їх скасуваннями за гроші.

Для успішної діяльності зловмисники залучили до угрупування посадовців Держгеокадастру на Запоріжжі. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Яка кількість підприємств постраждала від злочинної діяльності угрупування, невідомо. Це зараз з'ясовують слідчі.

Що відомо про земельний тероризм у Запорізькій області

За даними правоохоронців, фігуранти справи відправляли чиновників на перевірки щодо дотримання державними та приватними підприємствами земельного законодавства.

Під час цих штучних аудитів завжди знаходили привід для накладення штрафів.

Потім до керівництва компаній зверталися представники угрупування, які вимагали гроші та обіцяли скасувати санкції.

Якщо потерпілі відмовлялися, їм погрожували фізичною розправою.

Обкладали даниною

Крім кількох задокументованих фактів вимагання грошей, працівники СБУ встановили також, що зловмисники обклали даниною фірми, які займаються оцінкою землі. Так, вони хотіли отримати від підприємця, якого звинуватили у порушення законодавства, майже 90 тисяч гривень.

Під час отримання частини данини від бізнесмена двох фігурантів справи затримали.

В офісних приміщеннях зловмисників знайшли чорнові записи з бухгалтерією, яка підтверджує злочинну діяльність. Також вилучили гладкоствольну та травматичну зброю без реєстрації.

Затриманим повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на чиновника. Якщо провину чоловіків визнає суд, їм загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Наразі слідчі намагаються притягнути до відповідальності інших учасників угруповання, а також перевіряють членів угрупування на причетність до скоєння інших злочинів у регіоні.

Дивіться відео з затриманням членів бандитського угрупування в Запоріжжі: