У Запорізькій області рибалка провалився під кригу. Аби витягнути чоловіка з холодної води, довелося викликати рятувальників.

Від місцевого мешканця до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на території центрального ставка у селищі міського типу Чернігівка на кризі перебуває людина, якій ймовірно необхідна допомога. Про це повідомили на сторінці Управління ДСНС України.

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Що сталося

На відстані приблизно 40 метрів від берега рибалив 55-річний чоловік. Оскільки товщина криги місцями складала не більше 2 сантиметрів, рибалка провалився під лід.

Самотужки чоловікові вдалося вибратися на поверхню вцілілої криги, але ситуація ускладнювалась тим, що він не міг покликати на допомогу. Виявилося, що чоловік позбавлений здатності говорити.

Як врятували постраждалого

Випадкові свідки побачили з берега людину і викликали Службу порятунку.

Співробітники ДСНС прибули на виклик, дісталися до постраждалого, за допомогою рятувальної мотузки та драбини, витягнули його на берег, після чого на оперативному автомобілі відвезли до лікарні,

– розповіли рятувальники.

Для допомоги чоловікові ДСНС залучила одну одиницю техніки та 3 людей особового складу.

Нагадаємо! В Сумах 2 січня врятували 2 чоловіків, які провалилися під кригу на річці Псел.