У Запоріжжі повідомили причину пожежі в лікарні: деталі

4 лютого 2021 , 11:29
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Під час пожежі у запорізькій лікарні загинуло 4 людей. Згідно з попередніми даними, трагедія трапилося через займання медичного обладнання.

Джерело: "Перший запорізький"

У Запоріжжі відбулося позапланове засідання комісій з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Старух.

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Інформація щодо займання медичного обладнання є результатом попереднього розслідування причини пожежі.

Зверніть увагу! У Запорізькій області 5 лютого оголосили траур за загиблими внаслідок пожежі. Усі розважальні заходи вже скасували.

Пожежа у запорізькій лікарні: що відомо

  • Займання виникло на першому поверсі лікарні – там розташоване реанімаційне відділення.
  • Вогонь ліквідовували 60 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.
  • Внаслідок пожежі загинуло 4 жінок – 3 пацієнтки та лікарка.
  • Крім того, ще 2 медиків відвезли у лікарню з отруєнням та опіками.
  • Прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею про недотримання правил пожежної безпеки.
  • В обласну лікарню Запоріжжя терміново виїхав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.