У Запоріжжі повідомили причину пожежі в лікарні: деталі

Під час пожежі у запорізькій лікарні загинуло 4 людей. Згідно з попередніми даними, трагедія трапилося через займання медичного обладнання.
Джерело: "Перший запорізький"
У Запоріжжі відбулося позапланове засідання комісій з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Старух.
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Інформація щодо займання медичного обладнання є результатом попереднього розслідування причини пожежі.Зверніть увагу! У Запорізькій області 5 лютого оголосили траур за загиблими внаслідок пожежі. Усі розважальні заходи вже скасували.