У Запоріжжі повідомили причину пожежі в лікарні: деталі
Під час пожежі у запорізькій лікарні загинуло 4 людей. Згідно з попередніми даними, трагедія трапилося через займання медичного обладнання.
Джерело: "Перший запорізький"
У Запоріжжі відбулося позапланове засідання комісій з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Старух.
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Інформація щодо займання медичного обладнання є результатом попереднього розслідування причини пожежі.
Пожежа у запорізькій лікарні: що відомо
- Займання виникло на першому поверсі лікарні – там розташоване реанімаційне відділення.
- Вогонь ліквідовували 60 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.
- Внаслідок пожежі загинуло 4 жінок – 3 пацієнтки та лікарка.
- Крім того, ще 2 медиків відвезли у лікарню з отруєнням та опіками.
- Прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею про недотримання правил пожежної безпеки.
- В обласну лікарню Запоріжжя терміново виїхав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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