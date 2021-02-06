Запоріжжя попрощалося з лікаркою, яка загинула під час пожежі в лікарні

Джерело:Укрінформ
У Театрі молоді в Запоріжжі 6 лютого відбулася церемонія прощання з лікаркою Ольгою Глівою, яка загинула у жахливій пожежі в лікарні. Провести дівчину в останню путь прийшли десятки людей.
Більшість людей, які прийшли, однокурсники, колеги та друзі дівчини. Представників ЗМІ попросили не знімати церемонію прощання у Запоріжжі.
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Оля була надзвичайно весела, вона дуже любила життя. Вона поспішала жити, була надзвичайно розумна і завжди марила медициною,
– поділилася однокурсниця Наталя Захарченко.
Вона висловила жаль, що дівчині довелося "назавжди залишитися на своєму робочому місці в реанімації".
Нагадаємо, похорон лікарки відбудеться 7 лютого в її рідному Кропивницькому.