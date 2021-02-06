У Театрі молоді в Запоріжжі 6 лютого відбулася церемонія прощання з лікаркою Ольгою Глівою, яка загинула у жахливій пожежі в лікарні. Провести дівчину в останню путь прийшли десятки людей.

Більшість людей, які прийшли, однокурсники, колеги та друзі дівчини. Представників ЗМІ попросили не знімати церемонію прощання у Запоріжжі.

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Спогади про лікарку

Оля була надзвичайно весела, вона дуже любила життя. Вона поспішала жити, була надзвичайно розумна і завжди марила медициною,

– поділилася однокурсниця Наталя Захарченко.

Вона висловила жаль, що дівчині довелося "назавжди залишитися на своєму робочому місці в реанімації".

Нагадаємо, похорон лікарки відбудеться 7 лютого в її рідному Кропивницькому.

Що відомо про Ольгу Гліву? У 2020 році закінчила інтернатуру в



У день пожежі Ольга чергувала. А коли виникло займання, У 2020 році закінчила інтернатуру в Запорізькому медичному університеті . Друзі дівчини розповіли, що вона дуже любила свою роботу. Іноді після того, як відпрацювала 24-годинну зміну могла залишитися у лікарні ще на 7 – 8 годин. Також лікарка писала вірші та фотографувала.У день пожежі Ольга чергувала. А коли виникло займання, намагалася врятувати пацієнта.

Пожежа у лікарні Запоріжжя: основне