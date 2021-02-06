Запоріжжя попрощалося з лікаркою, яка загинула під час пожежі в лікарні
У Театрі молоді в Запоріжжі 6 лютого відбулася церемонія прощання з лікаркою Ольгою Глівою, яка загинула у жахливій пожежі в лікарні. Провести дівчину в останню путь прийшли десятки людей.
Джерело:Укрінформ
Більшість людей, які прийшли, однокурсники, колеги та друзі дівчини. Представників ЗМІ попросили не знімати церемонію прощання у Запоріжжі.
Читайте також Не відкладати життя на потім: загибла лікарка у Запоріжжі перед смертю написала пророчий вірш
Спогади про лікарку
Оля була надзвичайно весела, вона дуже любила життя. Вона поспішала жити, була надзвичайно розумна і завжди марила медициною,
– поділилася однокурсниця Наталя Захарченко.
Вона висловила жаль, що дівчині довелося "назавжди залишитися на своєму робочому місці в реанімації".
Нагадаємо, похорон лікарки відбудеться 7 лютого в її рідному Кропивницькому.
Що відомо про Ольгу Гліву?У 2020 році закінчила інтернатуру в Запорізькому медичному університеті. Друзі дівчини розповіли, що вона дуже любила свою роботу. Іноді після того, як відпрацювала 24-годинну зміну могла залишитися у лікарні ще на 7 – 8 годин. Також лікарка писала вірші та фотографувала.
У день пожежі Ольга чергувала. А коли виникло займання, намагалася врятувати пацієнта.
Пожежа у лікарні Запоріжжя: основне
- Вночі 4 лютого у реанімаційному відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні спалахнула пожежа.
- За попередньою інформацією, там міг вибухнути апарат штучної вентиляції легень.
- Жахливий інцидент забрав життя 4 людей – лікарки та 3 пацієнтів.
- Вже обрали перший запобіжний захід у справі – завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу.
Поділитися новиною