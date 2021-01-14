На Майдані Героїв у Запоріжжі 14 січня відбулася церемонія прощання з воїном Маріупольської бригади Олегом Андрієнком. Військовий загинув 11 січня на Донбасі від кулі снайпера.

Олегу було 37 років, він став першим українським військовим, який загинув на війні у 2021 році. Про це мовиться на сайті Запорізької обласної державної адміністрації.

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Прощання з бійцем

Провести в останній путь героя прийшли близькі та рідні, військові та побратими Олега. Військовий капелан відправив літургію за загиблого бійця.

Сотні запоріжців на Майдані Героїв прощаються з захисником, який загинув на Донбасі… Побратими говорять про нього як про мужнього захисника, гарного товариша, який був прикладом для інших. Захищаючи Україну, він віддав найдорожче – власне життя,

– мовиться у повідомленні.

У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі Олегом Андрієнком / Фото Запорізької облдержадміністрації

Що відомо про загиблого Олега Андрієнка