У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі воїном Олегом Андрієнком: щемливі фото
На Майдані Героїв у Запоріжжі 14 січня відбулася церемонія прощання з воїном Маріупольської бригади Олегом Андрієнком. Військовий загинув 11 січня на Донбасі від кулі снайпера.
Олегу було 37 років, він став першим українським військовим, який загинув на війні у 2021 році. Про це мовиться на сайті Запорізької обласної державної адміністрації.
До слова Загибель старшого солдата Андрієнка на Донбасі: з'явилася реакція Зеленського
Прощання з бійцем
Провести в останній путь героя прийшли близькі та рідні, військові та побратими Олега. Військовий капелан відправив літургію за загиблого бійця.
Сотні запоріжців на Майдані Героїв прощаються з захисником, який загинув на Донбасі… Побратими говорять про нього як про мужнього захисника, гарного товариша, який був прикладом для інших. Захищаючи Україну, він віддав найдорожче – власне життя,
– мовиться у повідомленні.
У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі Олегом Андрієнком / Фото Запорізької облдержадміністрації
Що відомо про загиблого Олега Андрієнка
- Мешканець Запоріжжя народився 26 серпня 1983 року.
- Він був старшим солдатом, стрільцем-помічником гранатометника 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної бригади.
- Загинув 11 січня 2021 року о 15.30 в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області. У нього поцілила снайперська куля російського найманця.
- В Олега Андрієнка залишився син, якому немає року, дружина Марина та мама.
- Рідний брат Олега також захищає кордони України, був з ним в одному підрозділі.
Поділитися новиною