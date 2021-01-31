У Запоріжжі помер хлопець, якого спіткала клінічна смерть у школі

Учень 11 класу зі Запоріжжя потрапив до реанімації після того, як під час перерви у школі з ним сталася клінічна смерть. Врятувати життя дитині лікарі не змогли.

Джерело: фейсбук Олени Ярошенко

Хлопцеві було всього 17 років. Причини смерті – невідомі.

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Що відомо про трагедію у школі Запоріжжя

У школі номер 15 міста Запоріжжя 17-річний учень під час перерви між уроками раптово перестав дихати.

Хлопець й втратив свідомість. Це відбулося у роздягальні спортзалу перед фізкультурою.

Однокласники покликали на допомогу вчителя та шкільного медика, які намагалися допомогти до приїзду швидкої.

Далі на місце оперативно прибули лікарі швидкої. Вони констатували у підлітка клінічну смерть.

Того дня, 27 січня, медикам вдалося реанімувати дитину. Однак 30 січня стало відомо, що хлопець померла.

Все місто і країна переживали й сподівалися, що все буде добре. Що він зможе, і ми побачимо, як він танцює випускний вальс... Але він став янголом,

– написала у фейсбуці волонтерка Олена Ярошенко.

Місцеві ЗМІ пишуть, що дитина не скаржилася на самопочуття та не мала хронічних хвороб. Наразі про причини смерті хлопця нічого не відомо, це встановлюватиме фахова експертиза.

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