У Запоріжжі оголосили траур через пожежу у лікарні

У запорізькій лікарні в ніч на 4 лютого трапилася смертельна пожежа. Внаслідок неї загинуло 4 людей. Через це у всій області оголосили траур.
Джерело: Запорізька ОДА
5 лютого у Запорізькій області буде траур за загиблими внаслідок пожежі. Про це заявив голова облдержадміністрації Олександр Старух.
До теми Нові деталі пожежі у запорізькій лікарні: загинула медик та троє пацієнтів – фото, відео
На території області приспустять державні прапори на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Усі розважальні заходи скасували. Внесли зміни до програми теле- та радіомовлення,
– мовиться у повідомленні.