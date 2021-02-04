У Запоріжжі оголосили траур через пожежу у лікарні

У запорізькій лікарні в ніч на 4 лютого трапилася смертельна пожежа. Внаслідок неї загинуло 4 людей. Через це у всій області оголосили траур.

Джерело: Запорізька ОДА

5 лютого у Запорізькій області буде траур за загиблими внаслідок пожежі. Про це заявив голова облдержадміністрації Олександр Старух.

До теми Нові деталі пожежі у запорізькій лікарні: загинула медик та троє пацієнтів – фото, відео

На території області приспустять державні прапори на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Усі розважальні заходи скасували. Внесли зміни до програми теле- та радіомовлення,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про пожежу у запорізькій лікарні

Займання спалахнуло на першому поверсі лікарні – в інфекційному відділенні.

Внаслідок трагедії загинули 4 людей – 3 жінок віком 91, 76 та 64 роки, а також 26-річний анестезіолог. За попередніми даними, вони отруїлися чадним газом.

Крім того, ще 2 медиків постраждали. Їх з опіками та отруєнням відвезли у лікарню.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за статтею про недотримання правил пожежної безпеки.

Пожежу локалізували за 20 хвилин. На місці події працювали 60 рятувальників та 14 пожежних машин.