Вибирали голову обласної ради у Запоріжжі вже тричі менш як за два тижні – 15, 17 та вночі 24 грудня. Наразі перший обраний Віталій Боговін, якого вже зареєстрував Мін'юст, добровільно склав повноваження. Очільницею ради обрали представницю "Слуги народу" Олену Жук.

У Запоріжжі знову відбулися вибори голови обласної ради – вже втретє протягом двох тижнів. Про це розповів Укрінформ.

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Політична криза у Запорізькій облраді: хроніка подій

Спершу – 15 грудня – облрадою обрали керувати Віталія Боговіна зі "Слуги народу". Але половині депутатів (всього в раді їх 84) це не сподобалося, що вилилося у кардинальну зміну політичної ситуації.

17 грудня 4 депутати вийшли зі "Слуги народу" та заявили про утворення "Зе фракції". Вони ж фактично посприяли тому, що в облраді змінилася більшість:

Попередню формували "Опозиційний блок", "Батьківщина", "Слуга народу" і "Єднання".

А в новій вже виявилися "Зе фракція", "Опозиційна платформа – За життя", "За майбутнє" та "Європейська Солідарність".

Відповідно, головою облради став Віталій Толочек – один із тих, хто вийшов зі "Слуги народу" та увійшов до "Зе фракції". Та проблема у тому, що Мін'юст вже встиг зареєструвати головою Боговіна. Так у раді сформувалося двовладдя.

Що відбулося у Запорізькій облраді 24 грудня

Проти ночі 24 грудня Боговін заявив, що добровільно складає з себе повноваження голови Запорізької обласної ради. Пояснення політика також навів Укрінформ:

"Мета обласної ради – працювати в інтересах громади. Те, що відбувається сьогодні, не красить нікого. Особливо не влаштовує наших виборців. Інтереси громади для мене мають першочергове значення. Тож прошу припинити мої повноваження".

Щодо позиції другого обраного головою – Віталія Толочека – відомо таке:

У "Depo.Запоріжжя" повідомили, що в раді збираються взагалі позбавити Толочека депутатських повноважень – за його ж заявою. Утім, сам депутат заперечив, що таку заяву писав.

Хай там як, а депутати 24 грудня обрали керувати радою Олену Жук – також зі "Слуги народу". Вона вже прийняла присягу. Як пише сайт Запорізької облради, жінка керувати цим органом буде вперше в історії.