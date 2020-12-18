Не вщухають політичні пристрасті у Запоріжжі: там обрали ще одного голову обласної ради
У Запорізькій обласній раді 17 грудня провели ще одні вибори голови, і цього разу обрали Віталія Толочека. Хоча 15 грудня, причому буквально з боями, голову облради вже обрали – Віталія Боговіна.
17 грудня у Запоріжжі відбулися вибори голови обласної ради, і це попри те, що 15 грудня такі вибори вже проводили. Про новий виток політичних пристрастей розповів Укрінформ.
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Другі вибори голови облради за три дні у Запоріжжі: що сталося
- З ініціативи третини депутатів 17 грудня у Запоріжжі скликали позачергову сесію обласної ради.
- Одразу 4 депутати заявили про вихід з фракції "Слуги народу" та про створення нової – "Зе фракції".
- Далі 44 депутати (усього в облраді 84 обранці) проголосували за те, аби визнати нелегітимним голосування 15 грудня за голову облради та обрати нового.
- І от новим головою став Віталій Толочек – один із тих, хто вийшов зі "Слуги народу" та увійшов до "Зе фракції".
- Його підтримали "Опозиційна платформа – За життя", "За майбутнє" та "Європейська Солідарність".
Бійки та скандал в облраді: що відбулося у Запоріжжі 15 грудня
- Депутати Запорізької облради збиралися 11 грудня, але провалили голосування за главу депутатського корпусу.
- 15 грудня більшість депутатів (43) таки обрали голову обласної ради – депутата зі "Слуги народу" Віталія Боговіна (раніше очолював Запорізьку ОДА).
- Тоді більшість фактично сформували інші 4 фракції – "Слуга народу", "Опозиційний блок", "Батьківщина" та "Єднання".
- Однак засідання супроводжувалося скандалами, навіть сталася бійка між невідомими (які назвали себе ветеранами АТО) і поліцією.
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