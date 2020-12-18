У Запорізькій обласній раді 17 грудня провели ще одні вибори голови, і цього разу обрали Віталія Толочека. Хоча 15 грудня, причому буквально з боями, голову облради вже обрали – Віталія Боговіна.

17 грудня у Запоріжжі відбулися вибори голови обласної ради, і це попри те, що 15 грудня такі вибори вже проводили. Про новий виток політичних пристрастей розповів Укрінформ. Читайте також Старух може очолити Запорізьку ОДА: уряд погодив призначення Другі вибори голови облради за три дні у Запоріжжі: що сталося З ініціативи третини депутатів 17 грудня у Запоріжжі скликали позачергову сесію обласної ради.

Одразу 4 депутати заявили про вихід з фракції "Слуги народу" та про створення нової – "Зе фракції".

Далі 44 депутати (усього в облраді 84 обранці) проголосували за те, аби визнати нелегітимним голосування 15 грудня за голову облради та обрати нового.

І от новим головою став Віталій Толочек – один із тих, хто вийшов зі "Слуги народу" та увійшов до "Зе фракції".

Його підтримали "Опозиційна платформа – За життя", "За майбутнє" та "Європейська Солідарність". Віталій Боговін разом із депутатами з "Опозиційного блоку", "Батьківщини", "Слуги народу" і "Єднання" ситуацію розцінюють як спробу захоплення влади. Бійки та скандал в облраді: що відбулося у Запоріжжі 15 грудня Депутати Запорізької облради збиралися 11 грудня, але провалили голосування за главу депутатського корпусу.

голосування за главу депутатського корпусу. 15 грудня більшість депутатів (43) таки обрали голову обласної ради – депутата зі "Слуги народу" Віталія Боговіна (раніше очолював Запорізьку ОДА).

Тоді більшість фактично сформували інші 4 фракції – "Слуга народу", "Опозиційний блок", "Батьківщина" та "Єднання".

Однак засідання супроводжувалося скандалами, навіть сталася бійка між невідомими (які назвали себе ветеранами АТО) і поліцією. Тут детальніше Сутички та звинувачення у захопленні влади: у Запоріжжі з боями обрали голову облради