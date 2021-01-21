В одному з міських автобусів Запоріжжя 20 січня стався обурливий інцидент. Невідомі спершу пограбували, а потім ще й побили пенсіонера.

Відео побиття літнього чоловіка виклала у мережу очевидиця події Руслана Полянська. Про це повідомляє 24 канал.

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Пенсіонера пограбували та побили в автобусі

Видання Forpost стверджує, що спершу в дідуся поцупили мобільний телефон. Після того, як пенсіонер наголосив на крадіжці, на нього накинувся один із пасажирів. Невідомий жорсткого лупцював літного чоловіка кулаками в обличчя і голову.

У цей момент в салоні громадського транспорту перебувало доволі багато людей. Однак ніхто з очевидців не став на захист дідуся.

Наразі невідомо, в якому стані перебуває постраждалий.

Реакція мережі

Користувачі у мережі не оминули увагою кричущий інцидент. Люди обурені бездіяльністю інших пасажирів, серед яких були й чоловіки.