У Запоріжжі обікрали та жорстоко побили пенсіонера: моторошне відео
В одному з міських автобусів Запоріжжя 20 січня стався обурливий інцидент. Невідомі спершу пограбували, а потім ще й побили пенсіонера.
Відео побиття літнього чоловіка виклала у мережу очевидиця події Руслана Полянська. Про це повідомляє 24 канал.
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Пенсіонера пограбували та побили в автобусі
Видання Forpost стверджує, що спершу в дідуся поцупили мобільний телефон. Після того, як пенсіонер наголосив на крадіжці, на нього накинувся один із пасажирів. Невідомий жорсткого лупцював літного чоловіка кулаками в обличчя і голову.
У цей момент в салоні громадського транспорту перебувало доволі багато людей. Однак ніхто з очевидців не став на захист дідуся.
Наразі невідомо, в якому стані перебуває постраждалий.
Реакція мережі
Користувачі у мережі не оминули увагою кричущий інцидент. Люди обурені бездіяльністю інших пасажирів, серед яких були й чоловіки.
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