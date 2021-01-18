У Запоріжжі невідомі з ножем напали на двох священників УПЦ МП: деталі
У Запоріжжі невідомі напали на священників Української православної церкви Московського патріархату. Це сталось з інтервалом у 3 дні між злочинами.
Обидві справи розслідуються поліцією. Про це повідомили на сайті Telegraph.
Зверніть увагу Ноутбук конгресменки Пелосі хотіли продати росіянам: у ФБР з'явився свідок
Деталі інциденту
Напади здійснили 13 і 16 січня. Зловмисники були озброєні ножами. Перший злочин закінчився госпіталізацією священника з черепно-мозковим пораненням. Йому зробили операцію.
Священник Володимир Гуменюк / Фото з телеграм-каналу Pavlovsky NEWS
Керівник місцевої єпархії УПЦ, митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука розповів, що священник Володимир Гуменюк переніс операцію з видалення гематоми, яка тиснула на всю праву півкулю головного мозку.
Зараз стан задовільний, відновлюється після операції. Прогноз лікарі дають обнадійливий, але все в руках Божих,
– зазначив митрополит.
Ситуацію прокоментував прессекретар Запорізької єпархії протоієрей Олександр Овчаренко. За його словами, на чоловіка напали мовчки і без спроби пограбування.
Напад через 3 дні
У тому ж місці через 3 дні, 16 січня, напали на диякона Української православної церкви Георгія Черпакова та на його сім'ю.
"Лиходій так само намагався їх порізати ножем, слава Богу все обійшлося, відбулися переляком. Поліцію викликали і все зафіксували". – розповів завідувач канцелярії Запорізької єпархії УПЦ протоієрей Геннадій Єлін.
Поділитися новиною