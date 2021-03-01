У Запоріжжі невідомі жорстоко побили депутата облради: фото

Джерело:Нацполіція Запоріжжя
У Запоріжжі зранку 1 березня невідомі напали на депутата обласної ради Дмитра Майстра. Постраждалому чиновнику надають медичну допомогу.
Інцидент трапився о 09:20 на вулиці Шкільній.
Читайте також "Згорніть ганчір'я": у Харківській міськраді відгамселили депутатів Шарія – відео
За попередніми даними, нападників було четверо. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Наразі правоохоронці встановлюють особи нападників та їхнє місце перебування.
Потерпілому надають медичну допомогу. Вирішують питання правової кваліфікації події. Причини та обставини інциденту встановлюються,
– розповіли у поліції.
Зауважимо, поліцейські не називають імені постраждалого, однак за ними Укрінформ, постраждалим виявився депутат від партії Володимира Буряка "Єднання" Дмитро Майстро. Невідомі напали на політика біля його офісу.
Наразі депутат перебуває у міській лікарні №5.
Дмитру Майстру надали медичну допомогу