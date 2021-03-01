У Запоріжжі невідомі жорстоко побили депутата облради: фото

1 березня 2021 , 12:33
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Джерело:

Нацполіція Запоріжжя

У Запоріжжі зранку 1 березня невідомі напали на депутата обласної ради Дмитра Майстра. Постраждалому чиновнику надають медичну допомогу.

Деталі побиття депутата

Інцидент трапився о 09:20 на вулиці Шкільній.

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За попередніми даними, нападників було четверо. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Наразі правоохоронці встановлюють особи нападників та їхнє місце перебування.

Потерпілому надають медичну допомогу. Вирішують питання правової кваліфікації події. Причини та обставини інциденту встановлюються,
– розповіли у поліції.

Зауважимо, поліцейські не називають імені постраждалого, однак за ними Укрінформ, постраждалим виявився депутат від партії Володимира Буряка "Єднання" Дмитро Майстро. Невідомі напали на політика біля його офісу.

Наразі депутат перебуває у міській лікарні №5.


У Запоріжжі побили депутата


Дмитру Майстру надали медичну допомогу

Що відомо про Дмитра Майстра

  • Згідно з інформацією у декларації, депутат працює адвокатом. У нього є своє юридичне агентство "Безпека і право".
  • Майстро також є співвласником юридичної компанії "Майстро і Беженар".
  • Депутат одружений та має доньку.
  • У 2015 році його обрали депутатом до Запорізької обласної ради від партії "Батьківщина", а у 2020 році – від партії мера міста Володимира Буряка "Єднання".
  • У лютому 2021 року на його приймальну у селі Кушугум біля Запоріжжя двічі нападали. Першого разу її намагалися підпалити, а через кілька днів – сильно потрощили.