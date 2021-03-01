У Запоріжжі зранку 1 березня невідомі напали на депутата обласної ради Дмитра Майстра. Постраждалому чиновнику надають медичну допомогу.

Деталі побиття депутата

Інцидент трапився о 09:20 на вулиці Шкільній.

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За попередніми даними, нападників було четверо. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Наразі правоохоронці встановлюють особи нападників та їхнє місце перебування.

Потерпілому надають медичну допомогу. Вирішують питання правової кваліфікації події. Причини та обставини інциденту встановлюються,

– розповіли у поліції.

Зауважимо, поліцейські не називають імені постраждалого, однак за ними Укрінформ, постраждалим виявився депутат від партії Володимира Буряка "Єднання" Дмитро Майстро. Невідомі напали на політика біля його офісу.

Наразі депутат перебуває у міській лікарні №5.



У Запоріжжі побили депутата



Дмитру Майстру надали медичну допомогу

Що відомо про Дмитра Майстра