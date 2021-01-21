У Запоріжжі стався кричущий інцидент – дідуся побили просто у салоні громадського транспорту, а до цього ще й пограбували. Конфлікт виник коли він помітив, що у кишені немає телефону.

Інші пасажири не втрутились у ситуацію, але знімали бійку на камеру. Про це повідомив місцевий сайт forpost.media.

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Під час поїздки у дідуся поцупили з кишені телефон. Коли він це зрозумів, то почав запитувати – ймовірно, що злодій ще не вийшов з салону. Негідник накинувся на пенсіонера та почав його лупцювати.

У Запоріжжі побили дідуся у громадському транспорті: дивіться відео

Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що в Одесі 18 січня водій автомобіля Skoda підрізав трамвай, після чого жорстоко побив його водійку. Інцидент стався на вулиці Старопортофранківській. Жінку госпіталізували, нападника доправили до відділку поліції.