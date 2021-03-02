У Запоріжжі мати з дочкою викинулися з вікна: обидві мали психічні розлади

2 березня 2021 , 16:27
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

З вікна багатоповерхівки в Олександрівському районі Запоріжжя вранці 9 березня викинулася жінка. За деякий час до суїциду вдалася і її мати.

Інформацію про трагедію 24 каналу підтвердили у відділі комунікації поліції Запорізької області. Жінки мешкали на 9 поверсі, звідки і вистрибнули.

Дивіться також У Дніпрі хворий на коронавірус намагався перерізати собі горло

Подвійне самогубство у Запоріжжі: як це сталося

  • Першою у вікно вистрибнула молодша жінка 1981 року народження.
  • Менш ніж за півгодини, з того ж вікна квартири витрибнула і її мати – 64-річна жінка.
  • Вони загинули на місці.
  • Обидві жінки, розповіли у поліції, страждали на психічні розлади.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 з додатковою кваліфікацією "самогубство".

Самогубства в Україні: нещодавні випадки

  • У Дніпрі хворий на коронавірус із понад 90% ураженням легень хотів покінчити із життям. Чоловік прямо в лікарні намагався власноруч перерізати собі горло. Його вчасно врятували лікарі.
  • Не встигли допомогти 13-річній дівчині в Одесі. Вона кинулася під колеса потяга. На жаль, отримані травми були несумісні з життям.