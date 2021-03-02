З вікна багатоповерхівки в Олександрівському районі Запоріжжя вранці 9 березня викинулася жінка. За деякий час до суїциду вдалася і її мати.

Інформацію про трагедію 24 каналу підтвердили у відділі комунікації поліції Запорізької області. Жінки мешкали на 9 поверсі, звідки і вистрибнули. Дивіться також У Дніпрі хворий на коронавірус намагався перерізати собі горло Подвійне самогубство у Запоріжжі: як це сталося Першою у вікно вистрибнула молодша жінка 1981 року народження.

Менш ніж за півгодини, з того ж вікна квартири витрибнула і її мати – 64-річна жінка.

Вони загинули на місці.

Обидві жінки, розповіли у поліції, страждали на психічні розлади. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 з додатковою кваліфікацією "самогубство". Самогубства в Україні: нещодавні випадки У Києві незодавно патрульним вдалося врятувала 26-річну дівчину. Вона посварилась із хлопцем і наковталась пігулок. У Дніпрі хворий на коронавірус із понад 90% ураженням легень хотів покінчити із життям. Чоловік прямо в лікарні намагався власноруч перерізати собі горло. Його вчасно врятували лікарі. Не встигли допомогти 13-річній дівчині в Одесі. Вона кинулася під колеса потяга. На жаль, отримані травми були несумісні з життям.