У Запоріжжі мати з дочкою викинулися з вікна: обидві мали психічні розлади
З вікна багатоповерхівки в Олександрівському районі Запоріжжя вранці 9 березня викинулася жінка. За деякий час до суїциду вдалася і її мати.
Джерело:24 канал
Інформацію про трагедію 24 каналу підтвердили у відділі комунікації поліції Запорізької області. Жінки мешкали на 9 поверсі, звідки і вистрибнули.
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Подвійне самогубство у Запоріжжі: як це сталося
- Першою у вікно вистрибнула молодша жінка 1981 року народження.
- Менш ніж за півгодини, з того ж вікна квартири витрибнула і її мати – 64-річна жінка.
- Вони загинули на місці.
- Обидві жінки, розповіли у поліції, страждали на психічні розлади.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 з додатковою кваліфікацією "самогубство".
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