У Запоріжжі підліток посеред білого дня розгулював містом з мечем із "Відьмака": фото
У Запоріжжі 12 січня посеред білого дня неповнолітній розгулював по місту з саморобним мечем у руках. Непересічна подія зацікавила правоохоронців – вони затримали молодика.
Хлопцеві тепер загрожує в'язниця. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Запорізької області.
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Звідки в юнака меч та що йому загрожує
- Поліцейські спробували з'ясувати звідки у підлітка цей, схожий на холодну зброю, предмет. З розмови стало зрозуміло, що він виготовлений кустарно. Однак історія його походження та мета використання залишилась невідомою.
- Правоохоронцям довелось викликати експерта-криміналіста, щоб "зброю" змогли вилучити. Експертиза дасть відповідь, чи міг меч комусь нашкодити. Чи був він заточений також невідомо.
- Слідчі кваліфікували цю подію, як "незаконне поводження зі зброєю". Хлопцеві загрожує до трьох років позбавлення волі.
Меч схожий на зброю з відомої саги / Фото пресцентру Патрульної поліції Запорізької області
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