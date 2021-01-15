У Запоріжжі 12 січня посеред білого дня неповнолітній розгулював по місту з саморобним мечем у руках. Непересічна подія зацікавила правоохоронців – вони затримали молодика.

Хлопцеві тепер загрожує в'язниця. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Запорізької області. Читайте також Гранатомети, гранати та набої: на Донеччині у гаражі виявили цілий арсенал – фото Звідки в юнака меч та що йому загрожує Поліцейські спробували з'ясувати звідки у підлітка цей, схожий на холодну зброю, предмет. З розмови стало зрозуміло, що він виготовлений кустарно. Однак історія його походження та мета використання залишилась невідомою.

Правоохоронцям довелось викликати експерта-криміналіста, щоб "зброю" змогли вилучити. Експертиза дасть відповідь, чи міг меч комусь нашкодити. Чи був він заточений також невідомо.

Слідчі кваліфікували цю подію, як "незаконне поводження зі зброєю". Хлопцеві загрожує до трьох років позбавлення волі. Зверніть увагу! Користувачі соцмереж дали відповідь на запитання, що ж це за такий цікавий предмет був у руках в хлопця. Фанати саги "Відьмак" впізнали меч Цірілли. Мова йде про Zireael ("Ластівка"). Меч схожий на зброю з відомої саги / Фото пресцентру Патрульної поліції Запорізької області