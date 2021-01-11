Біля будівлі військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України 11 січня затримали на гарячому її керівника. Він нібито вимагав та отримав гроші від фігуранта кримінальної справи.

Про затримання посадовця військової прокуратури у Запоріжжі повідомили у пресслужбі СБУ. За даними слідчих, зловмисник отримав 5 тисяч доларів.

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Тепер йому загрожує від 5 до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Що відомо про затримання керівника військової прокуратури у Запоріжжі

Як зазначили у СБУ, посадовець хотів отримати гроші від військовослужбовця, якого підозрюють у шахрайстві.

За непритягнення фігуранта справи до відповідальності, прокурор вимагав чималу суму.

Під час її отримання зловмисника затримали спецслужбовці, а також працівники ДБР.

Працював менш ніж рік

Затриманому готуються оголосити повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

За даними спільноти "Это Запорожье", мова йде про Андрія Сопівника, якого призначили на посаду керівника військової прокуратури Запорізького гарнізону лише у березні 2019 року.

Раніше він обіймав посаду заступника військового прокурора Луганського гарнізону.



Андрія Сопівника затримали після того, як він нібито отримав 5 тисяч доларів / Фото спільноти "Это Запорожье"