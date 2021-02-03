У Запоріжжі фігурант кримінальної справи переслідував суддю та врізався у її машину

Обвинувачений у бандитизмі чоловік намагався залякати жінку-суддю у Запоріжжі. Через це вона була вимушена звернутися до Офісу Генерального прокурора.
Джерело: пресслужба Комунарського районного суду Запоріжжя
Як зазначили в суді, мова йде про Марію Дмитрієву, яка відмовила обвинуваченому у власному відводі. Чоловік нібито дізнався про те, що служителька Феміди хоче ухвалити в його справі вирок із найсуворішим покаранням.
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Наразі Дмитрієва звернулася до Офісу генпрокурора з повідомленням про спробу втрутитися у її діяльність. І зовсім відкритим залишається питання, чому взагалі обвинувачений у тяжких злочинах, якого можуть посадити на 15 років, перебував не під вартою.