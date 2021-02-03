У Запоріжжі фігурант кримінальної справи переслідував суддю та врізався у її машину
Обвинувачений у бандитизмі чоловік намагався залякати жінку-суддю у Запоріжжі. Через це вона була вимушена звернутися до Офісу Генерального прокурора.
Джерело: пресслужба Комунарського районного суду Запоріжжя
Як зазначили в суді, мова йде про Марію Дмитрієву, яка відмовила обвинуваченому у власному відводі. Чоловік нібито дізнався про те, що служителька Феміди хоче ухвалити в його справі вирок із найсуворішим покаранням.
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Спровокував ДТП
- У той самий день підозрюваного у скоєнні тяжких злочинів, який може отримати 15 років позбавлення волі, побачили на стоянці суду. Там він нібито роздивлявся машини.
- Коли ж суддя їхала на власній машині, перед нею опинився "ВАЗ", який небезпечно їхав та підрізав іномарку. Жінці вдалося уникнути зіткнення.
- За кілька кварталів від місця інциденту в авто Дмитрієвої ззаду влетіла все та сама машина.
- Поліцейські встановили, що за кермом автівки перебував обвинувачений у кримінальній справі, яку заслуховує суддя.
Наразі Дмитрієва звернулася до Офісу генпрокурора з повідомленням про спробу втрутитися у її діяльність. І зовсім відкритим залишається питання, чому взагалі обвинувачений у тяжких злочинах, якого можуть посадити на 15 років, перебував не під вартою.
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