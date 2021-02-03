Обвинувачений у бандитизмі чоловік намагався залякати жінку-суддю у Запоріжжі. Через це вона була вимушена звернутися до Офісу Генерального прокурора.

Джерело: пресслужба Комунарського районного суду Запоріжжя

Як зазначили в суді, мова йде про Марію Дмитрієву, яка відмовила обвинуваченому у власному відводі. Чоловік нібито дізнався про те, що служителька Феміди хоче ухвалити в його справі вирок із найсуворішим покаранням.

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Після відмови чоловік почав погрожувати судді та заявив, що вона "пожалкує про своє рішення".

Спровокував ДТП

У той самий день підозрюваного у скоєнні тяжких злочинів, який може отримати 15 років позбавлення волі, побачили на стоянці суду. Там він нібито роздивлявся машини.

Коли ж суддя їхала на власній машині, перед нею опинився "ВАЗ", який небезпечно їхав та підрізав іномарку. Жінці вдалося уникнути зіткнення.

За кілька кварталів від місця інциденту в авто Дмитрієвої ззаду влетіла все та сама машина.

Поліцейські встановили, що за кермом автівки перебував обвинувачений у кримінальній справі, яку заслуховує суддя.

Наразі Дмитрієва звернулася до Офісу генпрокурора з повідомленням про спробу втрутитися у її діяльність. І зовсім відкритим залишається питання, чому взагалі обвинувачений у тяжких злочинах, якого можуть посадити на 15 років, перебував не під вартою.