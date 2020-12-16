У Запорізькій області 14 грудня сталась жахлива ДТП. Водій "ВАЗ 2108" вискочив на зустрічну й зіткнувся з "ВАЗ-2109". У другій автівці їхала жінка з дитиною.

Дівчинка, на жаль, померла у лікарні від отриманих травм. Про це повідомляє пресслужба поліції в Запорізькій області.

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Обставини ДТП: що відомо

Аварія сталась ввечері, коли вже темно, о 16:20 на трасі Кам’янка-Дніпровська – Велика Білозерка – Веселе поблизу села Заповітного.

За кермом автівки, яка виїхала на зустрічну смугу, був 29-річний чоловік.

Жінці, яка з 5-річною дитиною їхала в іншій машині, 26 років. Обидва водії у лікарні із травмами різного ступеня важкості.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею, яка передбачає відповідальність 3 – 8 років тюрми.