На Запоріжжі на довгий термін засудили 25-річну живодерку

Вільнянський районний суд Запорізької області засудив 25-річну жінку до 5 років та 6 місяців перебування за ґратами через жорстоке поводження з тваринами та виготовленні порнографічних записів.

Інформацію про обвинувальний вирок розмістили на сайті суду. За даними видання "Інформатор", кримінальну справу щодо жінки правоохоронці відкрили після звернень зоозахисників.

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Після закінчення розслідування суд над порушницею тривав кілька місяців.

Що відомо про засуджену живодерку

25-річна мешканка Вільнянська публікувала у забороненій російській соцмережі відеозаписи, на яких мучила собак.

На записах, які вона викладала за гроші у закритих групах, зловмисниця била тварин ногами, душила, стрибала на них та сідала всією вагою. Закінчувалися відео смертю чотирилапих.

Ідентифікували живодерку волонтери, які й передали всю інформацію про неї поліцейським.

Під час судових засідань живодерку відпускали з-під варти. Але від позбавлення волі вона не втекла. Її визнали винною у розповсюдженні зображень з відеопродукції порнографічного характеру та жорстокому поводженні з тваринами.

Після 5,5 років ув'язнення жінці на 3 роки заборонили займатися виготовленням та реалізацією фото та відеопродукції.