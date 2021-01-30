На Запоріжжі директорка школи здала учнівські ноутбуки в ломбард

Директорка школи села Якимівка, що на Запоріжжі, здала в ломбард шкільні ноутбуки. Гроші жінка витратила на власний розсуд.
Джерело: Нацполіція Запорізької області
Сума збитків відділу освіти селищної ради становить 55 тисяч гривень.
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49-річній жінці вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Обвинувальний акт скерували до Якимівського районного суду. Директорці загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, подібна ситуація відбулась і в Херсоні. Там вчителька накрала шкільної техніки на 80 тисяч гривень та продавала на сайті оголошень.