Директорка школи села Якимівка, що на Запоріжжі, здала в ломбард шкільні ноутбуки. Гроші жінка витратила на власний розсуд.

Джерело: Нацполіція Запорізької області

Сума збитків відділу освіти селищної ради становить 55 тисяч гривень.

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49-річній жінці вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Що загрожує директорці школи

Обвинувальний акт скерували до Якимівського районного суду. Директорці загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, подібна ситуація відбулась і в Херсоні. Там вчителька накрала шкільної техніки на 80 тисяч гривень та продавала на сайті оголошень.