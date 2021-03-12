На Запоріжжі чоловік викладав свої порнофото в інтернет: його обшукала поліція
В одному з сіл на Запоріжжі 39-річний чоловік знімав порно за своєї участі. Фото він завантажував на свою сторінку у соціальній мережі.
Джерело:поліція Запоріжжя
Чоловіка викрили оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно зі слідчими Вознесенівського відділення поліції. Зазначається, що його діяльність документували протягом кількох місяців.
До теми У Великій Британії лейтенантка ВМФ знімала порно на військовій базі: фото 18+
Чим займався чоловік
- Поліцейські дізналися: чоловік у своєму помешканні виготовляв продукцію порнографічного характеру за власної участі.
- Далі завантажував на свою сторінку в соціальній мережі.
- Згідно з висновків, які надали експерти, ці зображання мають порнографічний характер.
На підставі ухвали районного суду поліцейські провели обшук в будинку чоловіка.
Техніка, за допомогою якої виготовляли та розповсюджували зображення порнографічного змісту, направили на комп’ютерно-технічну експертизу.
Що загрожує чоловіку
Наразі поліцейські вирішують питання про повідомлення чоловіку про підозру. Йдеться про статтю про виготовлення і збут порнографії.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або арештом на термін до 6 місяців, або обмеженням волі до 3 років.
За порнофото – кримінальна справа: схожі випадки
Нещодавно у Львові правоохоронці повідомили 27-річній жінці про підозру в розповсюджені порнографії. Майже рік жінка створювала та викладала на одному з телеграм-каналів порнографічні фото та відео.
Поділитися новиною