В одному з сіл на Запоріжжі 39-річний чоловік знімав порно за своєї участі. Фото він завантажував на свою сторінку у соціальній мережі.

Чоловіка викрили оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно зі слідчими Вознесенівського відділення поліції. Зазначається, що його діяльність документували протягом кількох місяців.

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Чим займався чоловік

Поліцейські дізналися: чоловік у своєму помешканні виготовляв продукцію порнографічного характеру за власної участі.

Далі завантажував на свою сторінку в соціальній мережі.

Згідно з висновків, які надали експерти, ці зображання мають порнографічний характер.

На підставі ухвали районного суду поліцейські провели обшук в будинку чоловіка.

Техніка, за допомогою якої виготовляли та розповсюджували зображення порнографічного змісту, направили на комп’ютерно-технічну експертизу.

Що загрожує чоловіку

Наразі поліцейські вирішують питання про повідомлення чоловіку про підозру. Йдеться про статтю про виготовлення і збут порнографії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або арештом на термін до 6 місяців, або обмеженням волі до 3 років.

За порнофото – кримінальна справа: схожі випадки

Нещодавно у Львові правоохоронці повідомили 27-річній жінці про підозру в розповсюджені порнографії. Майже рік жінка створювала та викладала на одному з телеграм-каналів порнографічні фото та відео.