У Запоріжжі чоловік кидав у відділок поліції камінням: деталі інциденту
У Запоріжжі невідомий чоловік напав на один з місцевих відділків поліції. Зокрема, він закидав його камінням.
Зловмисник виявився жителем Запоріжжя. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.
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За їхніми даними, під час інциденту він перебував у нетверезому стані. Спочатку чоловік кидав камінням по вікнах. Після цього зловмисник пошкодив капот службового автомобіля дерев'яною колодою.
Щоб припинити хуліганські дії, поліцейські його затримали,
– повідомили у пресслужбі.
Пошкоджене службове авто / Фото Нацполіції
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На зауваження поліціянтів зловмисник не реагував та нецензурно висловлювався. Наразі у Нацполіції ведуть слідство щодо цієї справи за фактом хуліганства.
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