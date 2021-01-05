У Запоріжжі невідомий чоловік напав на один з місцевих відділків поліції. Зокрема, він закидав його камінням.

Зловмисник виявився жителем Запоріжжя. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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За їхніми даними, під час інциденту він перебував у нетверезому стані. Спочатку чоловік кидав камінням по вікнах. Після цього зловмисник пошкодив капот службового автомобіля дерев'яною колодою.

Щоб припинити хуліганські дії, поліцейські його затримали,

– повідомили у пресслужбі.



Пошкоджене службове авто / Фото Нацполіції

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На зауваження поліціянтів зловмисник не реагував та нецензурно висловлювався. Наразі у Нацполіції ведуть слідство щодо цієї справи за фактом хуліганства.