У Запоріжжі 17-річний хлопець шукав "закладку" та напав на поліціянта, який хотів його зупинити. Наркоман завдав 3 удари ножем – правоохоронець у важкому стані.

Примітно, що поліціянт був на лікарняному й виходив у аптеку, а коли повертався, то вирішив перевірити, що робить хлопець біля гаража. Коп навіть не встиг представитись – наркоман дістав ножа й вдарив його тричі у живіт. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Після цього юнак втік, а чоловіка покинув стікати кров’ю. Правоохоронець сам викликав швидку. Пораненого у важкому стані доправили до реанімації.

У якому стані поліціянт

Постраждалому правоохоронцю 27 років, він був у критичному стані, коли його привезли у лікарню. Один з ударів пробив легеню наскрізь та пройшов у сантиметрі від серця.

Лікар повідомив, що якби його відразу не доставили до операційного столу, то за годину-півтори він би помер від крововтрати.

Що загрожує зловмиснику

Колеги поліцейського кажуть: коп саме повертався додому, коли побачив юнака, що риється у пошуках закладки. Кур'єри залишили наркотики у примітному місці — під гаражем у дворі п'ятиповерхівки.

Зловмисника затримали у під’їзді де живе його бабуся. Хлопцеві загрожує тюрма до 8 років.

Затриманий 17-річний наркоман / Фото Нацполіції