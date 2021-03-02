У Запоріжжі під кригу провалилися діти, 11-річного хлопчика не змогли врятувати: фото

Джерело:ДСНС Запорізької області
Жахлива подія сталася 2 березня близько 14:30 у Заводському районі Запоріжжя. На очах у рибалок під лід у Дніпрі провалилися двоє школярів.
Одного з дітлахів змогли врятувати самі очевидці події, однак другого хлопчика витягнути вони не змогли.
Дивіться також У Запоріжжі мати з дочкою викинулися з вікна: обидві мали психічні розлади
Діти провалилися під кригу у 20 метрах від берега / Фото пресслужби ДСНС
За фактом загибелі дитини поліцейські відкрили кримінальне провадження. Слідчі з'ясовуватимуть всі обставини трагедії.
Тіло хлопчика, який затонув, дістали рятувальники / Фото пресслужби ДСНС