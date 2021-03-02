Жахлива подія сталася 2 березня близько 14:30 у Заводському районі Запоріжжя. На очах у рибалок під лід у Дніпрі провалилися двоє школярів.

Одного з дітлахів змогли врятувати самі очевидці події, однак другого хлопчика витягнути вони не змогли.

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Повідомили рятувальників про школярів, які провалилися під кригу у 20 метрах від берега, самі рибалки.

Що відомо про загибель 11-річного хлопчика у Запоріжжі



Діти провалилися під кригу у 20 метрах від берега / Фото пресслужби ДСНС

На місце події одразу ж вирушили бійці аварійно-рятувальної станції та водолази загону спецпризначення ДСНС, а також медики швидкої.

Врятованого рибалками хлопчика передали медикам.

Рятувальники ж почали пошукові роботи, під час яких дістали з води тіло учня однієї зі шкіл міста.

За фактом загибелі дитини поліцейські відкрили кримінальне провадження. Слідчі з'ясовуватимуть всі обставини трагедії.



Тіло хлопчика, який затонув, дістали рятувальники / Фото пресслужби ДСНС