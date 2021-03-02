У Запоріжжі під кригу провалилися діти, 11-річного хлопчика не змогли врятувати: фото
Жахлива подія сталася 2 березня близько 14:30 у Заводському районі Запоріжжя. На очах у рибалок під лід у Дніпрі провалилися двоє школярів.
Джерело:ДСНС Запорізької області
Одного з дітлахів змогли врятувати самі очевидці події, однак другого хлопчика витягнути вони не змогли.
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Повідомили рятувальників про школярів, які провалилися під кригу у 20 метрах від берега, самі рибалки.
Що відомо про загибель 11-річного хлопчика у Запоріжжі
Діти провалилися під кригу у 20 метрах від берега / Фото пресслужби ДСНС
- На місце події одразу ж вирушили бійці аварійно-рятувальної станції та водолази загону спецпризначення ДСНС, а також медики швидкої.
- Врятованого рибалками хлопчика передали медикам.
- Рятувальники ж почали пошукові роботи, під час яких дістали з води тіло учня однієї зі шкіл міста.
За фактом загибелі дитини поліцейські відкрили кримінальне провадження. Слідчі з'ясовуватимуть всі обставини трагедії.
Тіло хлопчика, який затонув, дістали рятувальники / Фото пресслужби ДСНС
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