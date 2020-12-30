Суд не обиратиме запобіжний захід Татарову: прокурори відкликали клопотання
Заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову 30 грудня знову не обрали запобіжний захід. Прокурори стверджували про необґрунтованість підозри.
Що відбувалось у суді
На початку засідання Антикорупційного суду озвучили заяву нової групи прокурорів. Вони просили відкликати клопотання про запобіжний захід. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
До речі Немає жодних перспектив, – юрист про справу Татарова у СБУ
Ми не можемо стверджувати, що підозра була обґрунтованою,
– переконує сторона обвинувачення.
Крім цього, у заяві мовилось, що необхідно вивчити матеріали справи, адже в прокурорів не було часу після передачі справи з НАБУ до СБУ. Захист Татарова підтримав заяву прокурорів.
У результаті суд задовольнив прохання прокурорів.
Що відбувалось під судом
Біля стін суду люди влаштували мітинг. Мітингувальники палили факели та розгорнули плакат "Stop Татаров".
Татаров біля суду / Фото Олега Климчука, 24 канал:
Що цьому передувало
- Зауважимо, 29 грудня Татарову не змогли обрати запобіжний захід, адже прокурори не прийшли до зали суду. Відтак засідання перенесли на 30 грудня.
- Перед тим Офіс генпрокурора забрав справу у Національного антикорупційного бюро та передав до Служби безпеки України.
Справа Татарова: коротко
- Татарова підозрюють у причетності до корупційних схем із квартирами Нацгвардії. Збитки від цієї справи становлять понад 81 мільйон гривень.
- Фігурант справи експрезидент "Укрбуду" Максим Микитась заявив, що Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника, тобто фактично був посередником при передачі хабаря.
- 18 грудня Татарову оголосили підозру.
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