Заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову 30 грудня знову не обрали запобіжний захід. Прокурори стверджували про необґрунтованість підозри.

Що відбувалось у суді

На початку засідання Антикорупційного суду озвучили заяву нової групи прокурорів. Вони просили відкликати клопотання про запобіжний захід. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

До речі Немає жодних перспектив, – юрист про справу Татарова у СБУ

Ми не можемо стверджувати, що підозра була обґрунтованою,

– переконує сторона обвинувачення.

Крім цього, у заяві мовилось, що необхідно вивчити матеріали справи, адже в прокурорів не було часу після передачі справи з НАБУ до СБУ. Захист Татарова підтримав заяву прокурорів.

У результаті суд задовольнив прохання прокурорів.

Що відбувалось під судом

Біля стін суду люди влаштували мітинг. Мітингувальники палили факели та розгорнули плакат "Stop Татаров".

Татаров біля суду / Фото Олега Климчука, 24 канал:

Що цьому передувало

Зауважимо, 29 грудня Татарову не змогли обрати запобіжний захід, адже прокурори не прийшли до зали суду. Відтак засідання перенесли на 30 грудня.

Перед тим Офіс генпрокурора забрав справу у Національного антикорупційного бюро та передав до Служби безпеки України.

Справа Татарова: коротко