"Заплатили" за трубу: що приносило найбільший дохід Марченко

Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції щодо Віктора Медведчука і не тільки. У відповідний санкційний список потрапило ще 7 осіб і 19 компаній, зокрема дружина нардепа – майже депутатка.

Джерело: "Підгорає" на 24 каналі

Мовиться зокрема про Оксану Марченко та її подругу Наталю Лавренюк, вона ж, цивільна дружина нардепа Тараса Козака, який є номінальним власником трьох закритих каналів. І поки в ОПЗЖ "дуже переймаються" питанням моралі, можна перерахувати ті компанії, якими володіє "бідна жінка", яку обклав санкціями президент.

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Що саме приносить доходи Марченко

Найбільший дохід Оксані Марченко та її чоловіку приносить офшорна Кіпрська компанія Ventolor Holding LTD, та подібні їй, які розташовані:

у Росії;

на Віргінських та Маршалових островах;

а також у Британії та на Мальті.

Що ж до України, то тут у неї є частки майже у всьому з приставкою "енерго": Львівобленерго, Запоріжжяенерго та Прикарпаттяобленерго. Мовиться також про:

електрометалургійний завод Дніпросталь;

Запоріжський завод феросплавів;

логістичні компанії в Одесі.

Це лише початок, бо там ще частки на телеканалах та нафтовий бізнес за поребриком, а ще – яхти, автомобілі та літаки.

За що поплатились Марченко та Медведчук

Тобто чого там тільки немає чи не було, бо все знайдуть, перепишуть і обкладуть санкціями. Проте у Росії навряд чи, а от у решті країн та в Україні зокрема – так і буде.

Ц такому випадку мені навіть над жартом думати не довелося, бо Оксана Марченко все написала сама. 3 лютого на своїй сторінці у інстаграмі, пані Оксана згадала стару притчу: "Був блискіт і багатство, могутність трону, всесвітня слава, хвала і пошана – і був перстень у царя Соломона. На ньому був напис – і це мине".

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І от це пройшло, утім якщо Тараса Козака покарали за співробітництво, пособництво та фінансування терористів, то Віктор Медведчук та Оксана Марченко поплатились за трубу.

З неї все почалося, і трубою все і завершиться, чи то накриється. Важливо те, що саме труба зіграла із Медведчуком злий жарт. Труба, яка викупала його у чорному золоті, бо щороку додавала до статків родини десятки, якщо не сотні мільйонів доларів.

Труба дала ресурси, щоб купити телеканали та забезпечила йому довге і безбідне життя. Проте ця ж труба його і потопила, бо якби не вона, то і санкцій, певно, не було б.



Труба зіграла із Медведчуком злий жарт / Фото comments.ua

Що відомо про справу щодо труби

Труба нічим, на перший погляд, не примітна, адже те, що вона кілька років належала Медведчуку, а не Україні – ніхто не помічав.

Директор НАБУ Артем Ситник ще в грудні 2020 року говорив, що ця справа перебуває фактично на завершальній стадії досудового розслідування. Однак порушити справу процесуально може тільки Генеральний прокурор.

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Чому практично рік Ірина Венедиктова не давала справі хід – питання, як завжди, залишається відкритим. Хоча, може тому, що слідство вели детективи НАБУ, директора якого усіма силами намагаються відсторонити від керівництва цим же Бюро.

За принципом, краще пізно ніж ніколи, на трубу знов звернули увагу. І тепервсе, що Марченко та Медведчук взяли, перевели в офшори – доведеться віддати назад. Принаймні такий меседж після чергового засідання РНБО озвучив секретар Ради – Олексій Данілов.

Саме ж повернення в державну власність української частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", що належить "Прикарпатзахідтрансу", буде після судових засідань, які мають відбутися найближчим часом. Надалі ним керуватиме Укртрансбезпека, принаймні про таке розповів голова Фонду держмайна.



Все, що Марченко та Медведчук перевели в офшори – доведеться віддати / Фото allkharkov.ua

Ситуація довкола закону про медіа

Ще одна тема автоматично сплила на фоні закриття телеканалів – закон про медіа. Представили його широкому загалу, до слова, ще 2019 року і зробив це тодішній голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, а тепер уже міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.



Ткаченко розповів про можливі правки законопроєкту / Фото day.kyiv.ua

Відповідним документом пропонувалося зокрема і розширити повноваження Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, значно розширити. Тобто у разі прийняття закону вона:

могла б вільно штрафувати;

блокувати контент;

а через суд закривати сайти чи програми за певні висловлювання ЗМІ.

Найбільше критиків цього закону було саме серед журналістів-розслідувачів. Адже з нашими судами все закінчилося б тим, що один корупціонер проти них заведе справу, інший, скаже що вони на нього наговорюють і все – немає журналістів-розслідувачів.

Після того як текст законопроєкту оприлюднили, до нього подали тисячі правок і на цьому історія обривається. Наразі про закон знову заговорили у повен голос.

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За словами міністра Ткаченка, поки до Ради його ще не вносять, але побажання у вигляді правок до законопроєкту вже почали збирати. Поки з великих медійних холдингів, а далі прийдуть з документом і до інтернет-ЗМІ, щоб знайти якийсь компроміс.

Окремо буде ще й закон про дезінформацію. Він передбачає цілий перелік питань і якимось чином сприятиме критичному мисленню та протидіятиме фейкам. До речі навіть музей Російської пропаганди обіцяють відкрити, звучить це все, як завжди, дуже гарно, а як буде – подивимось.