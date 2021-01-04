Нові записи у справі Шеремета підтверджують причетність підозрюваних, – МВС
Аудіозаписи у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, які оприлюднили 4 січня, підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних. Мова йде про військового Андрія Антоненка, волонтерку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.
Що кажуть у МВС про записи у справі Шеремета
Про те, що нові докази підтверджують версію слідства, заявив у коментарі BBC представник Міністерства внутрішніх справ Андрій Шевченко.
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Інформація підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли не самостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб,
– зазначив Шевченко.
Він додав, що наразі немає підстав для звільнення підозрюваних. Адже в обвинувальному акті зазначено, що їхні дії були викликані іншими невстановленими особами.
"Безпосередньо на розгляд у суді (справи Антоненко, Кузьменко і Дугарь – 24 канал) це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину", – вважають у МВС.
Яка позиція у захисників підозрюваних
Водночас адвокати підозрюваних Дмитро Круговий, Віталій Галенченко та Станіслав Кулик вважають, що нова інформація змінює всю справу.
У випадку, якщо інформація підтвердиться, це повністю руйнує божевільну версію сторони обвинувачення про невідомих, які при обранні виконавців з низькими моральними якостями зосередилися на волонтерів і військових,
– зазначають захисники.
Нагадаємо, 4 січня з'явилася інформація про можливу причетність до замовлення вбивства Шеремета зі сторони представників КДБ Білорусі.
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