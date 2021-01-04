Аудіозаписи у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, які оприлюднили 4 січня, підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних. Мова йде про військового Андрія Антоненка, волонтерку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Що кажуть у МВС про записи у справі Шеремета

Про те, що нові докази підтверджують версію слідства, заявив у коментарі BBC представник Міністерства внутрішніх справ Андрій Шевченко.

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Інформація підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли не самостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб,

– зазначив Шевченко.

Він додав, що наразі немає підстав для звільнення підозрюваних. Адже в обвинувальному акті зазначено, що їхні дії були викликані іншими невстановленими особами.

"Безпосередньо на розгляд у суді (справи Антоненко, Кузьменко і Дугарь – 24 канал) це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину", – вважають у МВС.

Яка позиція у захисників підозрюваних

Водночас адвокати підозрюваних Дмитро Круговий, Віталій Галенченко та Станіслав Кулик вважають, що нова інформація змінює всю справу.

У випадку, якщо інформація підтвердиться, це повністю руйнує божевільну версію сторони обвинувачення про невідомих, які при обранні виконавців з низькими моральними якостями зосередилися на волонтерів і військових,

– зазначають захисники.

Нагадаємо, 4 січня з'явилася інформація про можливу причетність до замовлення вбивства Шеремета зі сторони представників КДБ Білорусі.

Довідка. Журналіст Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У причетності до його вбивства підозрюють Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко. У травні 2020 року досудове розслідування у справі про вбивство завершили. Більше про це читайте за посиланням.