В ОПУ не сумніваються в справжності запису Медведчука – Суркова й наголошують на ролі Порошенка

Джерело:24 канал
Схоже, в Офісі Президента не піддають сумніву справжність скандальної розмови Віктора Медведчука й Владислава Суркова, яку нещодавно оприлюднили. Заступник керівника Офісу Михайло Подоляк вважає, що фігуранти вірили, буцімто про суть таких розмов ніколи й ніхто не дізнається.
При цьому заступник Андрія Єрмака вважає, що Петро Порошенко є активним учасником таких переговорів, хоча його й не було на записах, але це прізвище активно називали Медведчук і Сурков. Про це мовиться в пресрелізі ОПУ, яке є в нашому розпорядженні.
Це варто знати ЗМІ оприлюднили запис розмови Суркова та Медведчука: про обмін полоненими та Крим
Усі три учасники цих насичених відносин – Медведчук, Порошенко і Сурков – мабуть, думали, що суспільство не дізнається реальні факти про їх домовленості. Та ось лише одна запис, яка була опублікована сьогодні, руйнує відразу кілька багаторічних неправд,
– заявив Михайло Подоляк.
"Ще раз: це тільки одна розмова! А скільки їх було за 5 років? І про скількох схемах суспільство ще не знає?" – риторично запитав Михайло Подоляк.
Він наголосив, що тепер з цією темою повинні розібратися правоохоронні органи. Зокрема з питаннями, які ще записи є та якими питаннями наторгували фігуранти.
Що ще затвердив Сурков цій солодкій парочці – Порошенку й Медведчуку? Суспільство повинно знати всю правду. А вони повинні відповідати за це перед суспільством за законом,
– резюмував заступник голови ОПУ.