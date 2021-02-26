Схоже, в Офісі Президента не піддають сумніву справжність скандальної розмови Віктора Медведчука й Владислава Суркова, яку нещодавно оприлюднили. Заступник керівника Офісу Михайло Подоляк вважає, що фігуранти вірили, буцімто про суть таких розмов ніколи й ніхто не дізнається.

При цьому заступник Андрія Єрмака вважає, що Петро Порошенко є активним учасником таких переговорів, хоча його й не було на записах, але це прізвище активно називали Медведчук і Сурков. Про це мовиться в пресрелізі ОПУ, яке є в нашому розпорядженні.

Це варто знати ЗМІ оприлюднили запис розмови Суркова та Медведчука: про обмін полоненими та Крим

Усі три учасники цих насичених відносин – Медведчук, Порошенко і Сурков – мабуть, думали, що суспільство не дізнається реальні факти про їх домовленості. Та ось лише одна запис, яка була опублікована сьогодні, руйнує відразу кілька багаторічних неправд,

– заявив Михайло Подоляк.

Ключові 3 моменти з розмови

Першим важливим моментом заступник голови ОПУ виділяє те, що, мовляв, запис є ще одним підтвердженням, що саме Петро Порошенко уповноважив Віктора Медведчука представляти Україну в переговорах про обмін полоненими.

заступник голови ОПУ виділяє те, що, мовляв, запис є ще одним підтвердженням, що саме Петро Порошенко уповноважив Віктора Медведчука представляти Україну в переговорах про обмін полоненими. По-друге , Михайло Подоляк зауважив, що під час злитої розмови Медведчук доволі принизливо підлабузнювався до Суркова, узгоджуючи з ним усю публічну й непублічну активність.

, Михайло Подоляк зауважив, що під час злитої розмови Медведчук доволі принизливо підлабузнювався до Суркова, узгоджуючи з ним усю публічну й непублічну активність. Ну й третім моментом в ОПУ побачили в записах близькість Петра Порошенка й Віктора Медведчука. Мовляв, навіть державний візит першого в Австралію не завадив обговорювати схеми з постачання електроенергії на окуповані території.

Що з записами буде далі

"Ще раз: це тільки одна розмова! А скільки їх було за 5 років? І про скількох схемах суспільство ще не знає?" – риторично запитав Михайло Подоляк.

Він наголосив, що тепер з цією темою повинні розібратися правоохоронні органи. Зокрема з питаннями, які ще записи є та якими питаннями наторгували фігуранти.

Що ще затвердив Сурков цій солодкій парочці – Порошенку й Медведчуку? Суспільство повинно знати всю правду. А вони повинні відповідати за це перед суспільством за законом,

– резюмував заступник голови ОПУ.

Коротко про розмову Медведчука – Суркова