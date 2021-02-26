В ОПУ не сумніваються в справжності запису Медведчука – Суркова й наголошують на ролі Порошенка
Схоже, в Офісі Президента не піддають сумніву справжність скандальної розмови Віктора Медведчука й Владислава Суркова, яку нещодавно оприлюднили. Заступник керівника Офісу Михайло Подоляк вважає, що фігуранти вірили, буцімто про суть таких розмов ніколи й ніхто не дізнається.
Джерело:24 канал
При цьому заступник Андрія Єрмака вважає, що Петро Порошенко є активним учасником таких переговорів, хоча його й не було на записах, але це прізвище активно називали Медведчук і Сурков. Про це мовиться в пресрелізі ОПУ, яке є в нашому розпорядженні.
Це варто знати ЗМІ оприлюднили запис розмови Суркова та Медведчука: про обмін полоненими та Крим
Усі три учасники цих насичених відносин – Медведчук, Порошенко і Сурков – мабуть, думали, що суспільство не дізнається реальні факти про їх домовленості. Та ось лише одна запис, яка була опублікована сьогодні, руйнує відразу кілька багаторічних неправд,
– заявив Михайло Подоляк.
Ключові 3 моменти з розмови
- Першим важливим моментом заступник голови ОПУ виділяє те, що, мовляв, запис є ще одним підтвердженням, що саме Петро Порошенко уповноважив Віктора Медведчука представляти Україну в переговорах про обмін полоненими.
- По-друге, Михайло Подоляк зауважив, що під час злитої розмови Медведчук доволі принизливо підлабузнювався до Суркова, узгоджуючи з ним усю публічну й непублічну активність.
- Ну й третім моментом в ОПУ побачили в записах близькість Петра Порошенка й Віктора Медведчука. Мовляв, навіть державний візит першого в Австралію не завадив обговорювати схеми з постачання електроенергії на окуповані території.
Що з записами буде далі
"Ще раз: це тільки одна розмова! А скільки їх було за 5 років? І про скількох схемах суспільство ще не знає?" – риторично запитав Михайло Подоляк.
Він наголосив, що тепер з цією темою повинні розібратися правоохоронні органи. Зокрема з питаннями, які ще записи є та якими питаннями наторгували фігуранти.
Що ще затвердив Сурков цій солодкій парочці – Порошенку й Медведчуку? Суспільство повинно знати всю правду. А вони повинні відповідати за це перед суспільством за законом,
– резюмував заступник голови ОПУ.
Коротко про розмову Медведчука – Суркова
- Розмову Віктора Медведчука й Владислава Суркова від 2014 року опублікувало видання "Цензор.НЕТ" 25 лютого 2021 року.
- У ході розмови політики обговорювали обмін полоненими, постачання електроенергії в окупований Крим, а також Петра Порошенка. Обговорюючи 5 президента України, Сурков просив Медведчука передати тому, що "він буде поводити себе добре".
- Незадовго після цієї розмови обидва політики стали ключовими гравцями в переговорах щодо російсько-української війни. Медведчук представляв Україну на перемовинах у Мінську, а Сурков став "куратором Кремля з питань України".
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