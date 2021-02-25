ЗМІ оприлюднили запис розмови Суркова та Медведчука: про обмін полоненими та Крим

У 2014 році чинний нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук провів телефонну розмову з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Політики обговорили плани щодо постачання електроенергії до Криму, а також роль Медведчука в обміні полоненими.

Аудіозапис розмови потрапив у розпорядження видання Цензор.НЕТ.

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Про постачання електроенергії до Криму

Чи не найбільше часу Сурков та Медведчук витратили на обговорення постачання електроенергії до окупованого Криму. Мовиться про перемогу у тендері російської компанії "Інтер РАО" та її структурах на півострові.

Медведчук: Ну добре. Тендер на поставку. Ти лише вдумайся. Я говорю, але хто ж туди буде постачати, крім тих, з ким ми домовились. Ми домовились – 2,99. Я говорю: "Хто ж її дасть, якщо сьогодні поставляють по 3,43" "Ну все одно. Тендер нехай проведуть". Ну, добре, ми ж тендер виграли. "Там на тендер ніхто не заявиться". Коротше я вчора ввечері подзвонив президенту в Австралію і кажу: "Цирк продовжується". Він говорить: "Подивись, щоб був контракт з цією нашою структурою, з якою ми домовились". Ну точніше, ти зрозумів, яка вона наша.

Сурков: Так-так, зрозуміло.

Медведчук: З "Інтер-РАО" і структурою "Інтер-РАО", яка буде купувати у Криму цю електроенергію. І ми зараз, тендер там пишуть. Ми цей тендер проведемо, там буде єдиний учасник, ніхто ж не заявиться Але мені потрібні ці контракти і ми тоді підписуємо.

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Про обмін полоненими

Як стверджував раніше сам Віктор Медведчук, активну участь в обміні полоненими під час війни на Донбасі, він бере ще з 2014 року. За цей час начебто саме за його старань вдалось обміняти сотні українців.Саме тему обміну полоненими і підняли у розмові Сурков та Медведчук. Мовиться про початок історії – нардеп від ОПЗЖ розповідав, як йому запропонував цим зайнятись президент Петро Порошенко.

Медведчук: Дивись, запропонував Петро Олексійович. І це підтримав Володимир Володимирович взяти участь у обміні полоненими. Мені.

Сурков: Ну?

Медведчук: Тобто він готовий дати мені мандат.

Сурков: Я знаю, що ти там можеш грати. Що в результаті?

Медведчук: Нічого. Чекаю мандат.

Сурков: Давай-давай, забирай, забирай.

Медведчук: Ти згоден з цим?

Сурков: Я думаю, тобі це в плюс. … Ні, я 100% не заперечую. Забирай. Забирай всіх. Там просто є проблема, ти про неї добре знаєш. Там розходження по цифрах велике.

Медведчук: Велике так, я в понеділок говорив. З літа це все йде і ніяк.Ну, послухай, Слава я ж людина, прожив уже життя, уже у віці. І коли Порошенко сказав: "Треба тобі позайматись", то я сказав: "Якщо треба, Петре Олексійовичу, я готовий". Я такий-от не вірю в це світле майбутнє.

Сурков: Це правда-правда. Є підвох.

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Сурков просив передати Порошенкові, що він хороший

Також Сурков начебто жартівливо просив Медведчука передати президенту України, що він хороший. Адже сам український гарант, мовляв, постійно сварить Суркова. На це Медведчук зі сміхом відповів, що Суркову начебто пропонували стати міністром внутрішніх справ України.

Наступний уривок розмови дуже красномовний.

Медведчук: Ні, вони спочатку хочуть, щоб ти спочатку перекувався з яструбів у голуби.

Сурков: Ти передай, що я не можу перекуватись, але буду поводити себе добре. Гаразд?

Медведчук: Ти будеш яструбом з голубиним обличчям. Ні, голубом з яструбиним. Бля*ь, ось так.

Сурков: Ні, не хочу зовсім. Ні, голубом не хочу. На*уй воно мені треба.

Медведчук: Я думаю, Слава, що в нас з тобою голубами вже не вийде бути.

Сурков: Навряд, пізнувато.

Дивіться відео з розмовою / Відео Цензор.НЕТ/ Увага! На відео ненормативна лексика:

Хто такий Владислав Сурков?

У 2008 – 2011 – перший заступник керівника адміністрації президента Росії.

У 2011 – 2013 роках був заступником голови уряду Росії.

У 2013 – 2020 – помічник президента Росії.

У січні 2020 начебто залишив держслужбу через "зміну на українському напрямку".

СБУ звинувачує Суркова в організації терористичних актів у Києві та Криму. Проти Суркова ввели санкції Україна, США та Євросоюз.

Дані з У 2008 – 2011 – перший заступник керівника адміністрації президента Росії.У 2011 – 2013 роках був заступником голови уряду Росії.У 2013 – 2020 – помічник президента Росії.У січні 2020 начебто залишив держслужбу через "зміну на українському напрямку".СБУ звинувачує Суркова в організації терористичних актів у Києві та Криму. Проти Суркова ввели санкції Україна, США та Євросоюз.Дані з Вікіпедії

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