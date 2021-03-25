Заочний арешт для Януковича був законним: апеляційний суд підтвердив

Джерело:Інтерфакс-Україна
Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу на заочний арешт Януковича у справі про захоплення влади.
Відповідну ухвалу суд виніс у четвер, 25 березня. Адвокатам Януковича відмовили у поданій апеляції.
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Під час судового засідання адвокат Януковича Олександр Горошинський заявив відвід колегії суддів через те, що судді ухвалювали рішення, пов'язані з розглядом цієї справи. Йому відмовили.
Після цього захист подав наступне клопотання від адвоката Віталія Сердюка. Воно стосувалося перенесення засідання у зв'язку з тим, що він не може бути присутнім на засіданні через стан здоров'я. Це прохання теж відхилили.
Зрештою апеляційний суд видав ухвалу, у якій відмовив адвокатам у скарзі. Заочний арешт визнали законним.
Наразі сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції.
Печерський районний суду Києва за клопотанням Офісу генпрокурора 4 травня 2020 року обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді заочного арешту. Справа стосується змін до Конституції з метою захоплення влади.
Втім Київський апеляційний суд 16 листопада 2020 року скасував рішення про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича. У суді пояснили, що прокурор не довів факт оголошення Януковича у міжнародний розшук.
Водночас Колегія суддів наголосила, що підозра Януковичу у вчиненні кримінальних правопорушень цілком обґрунтована, сам експрезидент може переховуватись.
Відтак суд призначив новий розгляд справи.Нагадаємо: 19 березня РНБО ввела санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова, членів його уряду й колаборантів з Криму. З повним списком можна ознайомитися за посиланням.