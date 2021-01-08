Туристи, які прямували на відпочинок до Танзанії, стали жертвами місцевих злочинців по дорозі до готелю. Сталося це 5 січня.

Подробиці жахливої історії розповіла у фейсбуці знайома постраждалих Ірина Поліщук. За її словами, українцям лишили лише 100 доларів на те, щоб дістатися додому.

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Нападники навіть отримали пін коди до банківських карток.

Що відомо про пограбування українців на Занзібарі

Таксі, в якому їхали туристи, їм фактично нав'язали по прибуттю з материкової частини африканської країни на острівну.

За півгодини після виїзду водій зупинився на узбіччі, а до машини підійшли невідомі.

Таксист втік, а зловмисники побили українців, забрали у них телефони, ноутбуки, кредитні картки та готівку.

Розгублених туристів злочинці залишили на трасі всього лише зі 100 доларів на ночівлю та зворотний шлях до України.

Станом на 7 січня поліцейські знайшли машину і водія таксі. Чекаємо якнайшвидшого вирішення питання, оскільки крім морального збитку загальна сума вкраденого майна перевищує 6 тисяч доларів. Цінність інформації на ноутбуці й телефонах – ще вище. Хотілося б отримати підтримку від нашого МЗС в частині діалогу з танзанійськими колегами для якнайшвидшого розслідування.

Оскільки напрямок Занзібар на сьогодні є найперспективнішим і все більше і більше українців вибирають цей острів для відпочинку - важливо їх інформувати та забезпечити безпечне перебування.

– розповіла Поліщук.