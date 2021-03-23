У Дніпрі з четверга, 25 березня, запроваджують локдаун. Наразі місто не перебуває у червоній зоні карантину, однак влада вирішила не чекати погіршення епідеміологічної ситуації.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що вірус стає все агресивнішим, а пацієнти у важкому стані все молодшають.

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Так, я розумію, що набридло. Так, я розумію, що всі втомилися. Так, цей безперервний кошмар б'є не тільки по нервах, але і по гаманцях. Але. Занадто багато смертей,

– наголосив Філатов.

Що ще сказав Філатов

Офційне рішення про запровадження у місті локдауну опублікують вже найближчим часом.

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