"Занадто багато смертей": у Дніпрі запроваджують локдаун
У Дніпрі з четверга, 25 березня, запроваджують локдаун. Наразі місто не перебуває у червоній зоні карантину, однак влада вирішила не чекати погіршення епідеміологічної ситуації.
Джерело:Фейсбук Бориса Філатова
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що вірус стає все агресивнішим, а пацієнти у важкому стані все молодшають.
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Так, я розумію, що набридло. Так, я розумію, що всі втомилися. Так, цей безперервний кошмар б'є не тільки по нервах, але і по гаманцях. Але. Занадто багато смертей,
– наголосив Філатов.
Що ще сказав Філатов
Офційне рішення про запровадження у місті локдауну опублікують вже найближчим часом.
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