Замовник вбивства керівника СБУ Нескоромний дав про себе знати: обіцяє оприлюднити компромат

Дмитро Нескоромний, імовірний замовник вбивства одного з керівників СБУ Андрія Наумова, за даними ЗМІ, зараз перебуває за кордоном. Напередодні його хотіли затримати в Україні, але він утік прямо в кайданках.
Про своє місцеперебування сам Нескоромний повідомив у телеграмі. Його канал у цій соцмережі з'явився 23 січня.
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Я знав про підготовку спецоперації заздалегідь. Я знав, що під час затримання мене планують ліквідувати. Тому залишив Україну. Зараз я перебуваю в Європі,
– переконує Нескромний.
Як доказ співробітник СБУ опублікував фото зі свого вікна. За його словами, це "краєвиди одного німецького містечка".
Він переконує, що його затримання та втечі не було. І все ця ситуація навколо нього – провокація з боку оточення голови СБУ Івана Баканова.
"Коли я звільнявся зі служби, то мав намір провести пресконференцію. На ній планував довести до відома громадськості інформацію про негативні процеси в СБУ, які почалися там з появою Баканова. Але мене відрадив від її проведення особисто президент Зеленський, який гарантував безпеку мені й моїй родині", – констатував Нескоромний.
Також він опублікував переписку щодо спецоперації, аби підтвердити, що його телеграм-канал – не фейк.
На завершення Нескоромний пообіцяв найближчим часом оприлюднити інформацію:
Крім того, він анонсував пресконференцію в столиці однієї з країн ЄС, на якій відповість на всі питання.Зауважимо! Чи справді Нескоромний веде цей телеграм-канал, наразі ми підтвердити не можемо. Також не можемо підтвердити правдивість, викладеної ним інформації. Як тільки щось дізнаємося додаткова, обов'язково повідомимо на сайті 24 каналу.
До слова, за даними ресурсу "Обозреватель", Нескоромний міг покинути України за російським паспортом. Такі ж документи мають його дружина та діти.
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