Замовник вбивства керівника СБУ Нескоромний дав про себе знати: обіцяє оприлюднити компромат
Дмитро Нескоромний, імовірний замовник вбивства одного з керівників СБУ Андрія Наумова, за даними ЗМІ, зараз перебуває за кордоном. Напередодні його хотіли затримати в Україні, але він утік прямо в кайданках.
Нескоромний покинув Україну та зараз перебуває в Європі
Про своє місцеперебування сам Нескоромний повідомив у телеграмі. Його канал у цій соцмережі з'явився 23 січня.
Зверніть увагу Замах на вбивство керівника СБУ: скільки грошей пообіцяв замовник полковнику "Альфи"
Я знав про підготовку спецоперації заздалегідь. Я знав, що під час затримання мене планують ліквідувати. Тому залишив Україну. Зараз я перебуваю в Європі,
– переконує Нескромний.
Як доказ співробітник СБУ опублікував фото зі свого вікна. За його словами, це "краєвиди одного німецького містечка".
Закиди у бік Баканова та керівництва України
Він переконує, що його затримання та втечі не було. І все ця ситуація навколо нього – провокація з боку оточення голови СБУ Івана Баканова.
"Коли я звільнявся зі служби, то мав намір провести пресконференцію. На ній планував довести до відома громадськості інформацію про негативні процеси в СБУ, які почалися там з появою Баканова. Але мене відрадив від її проведення особисто президент Зеленський, який гарантував безпеку мені й моїй родині", – констатував Нескоромний.
Також він опублікував переписку щодо спецоперації, аби підтвердити, що його телеграм-канал – не фейк.
На завершення Нескоромний пообіцяв найближчим часом оприлюднити інформацію:
- про "даму серця Баканова, яка живе у Москві, за якою він тужить, і яка є інструментом шантажу з боку ФСБ",
- хто отримує відкати та "дивіденди" на "Великому будівництві",
- про родинні зв'язки Єрмака в Росії та справжні причини, чому був зірвано обмін полоненими.
Крім того, він анонсував пресконференцію в столиці однієї з країн ЄС, на якій відповість на всі питання.
До слова, за даними ресурсу "Обозреватель", Нескоромний міг покинути України за російським паспортом. Такі ж документи мають його дружина та діти.
До теми Полковник СБУ готував вбивство колеги: що це було
Що цьому передувало
- 23 січня українські правоохоронці провели спецоперацію, в межах якої затримали полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка. Його звинувачують у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
- Імовірним замовником називають Дмитра Нескоромного. За даними ЗМІ, його також спробували затримати, і навіть вдягнули на нього кайданки. Але йому вдалося втекти.
- За словами журналіста Юрія Бутусова, Нескоромного вже оголосили в розшук, а також заборонили йому виїзд за кордон.
- Наразі в СБУ лише підтвердили інформацію про спецоперацію. Але водночас жодних прізвищ не називають.
Полковника СБУ затримали за замах на вбивство генерала відомства: дивіться відео 24 каналу
Поділитися новиною