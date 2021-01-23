Дмитро Нескоромний, імовірний замовник вбивства одного з керівників СБУ Андрія Наумова, за даними ЗМІ, зараз перебуває за кордоном. Напередодні його хотіли затримати в Україні, але він утік прямо в кайданках.

Нескоромний покинув Україну та зараз перебуває в Європі

Про своє місцеперебування сам Нескоромний повідомив у телеграмі. Його канал у цій соцмережі з'явився 23 січня.

Зверніть увагу Замах на вбивство керівника СБУ: скільки грошей пообіцяв замовник полковнику "Альфи"

Я знав про підготовку спецоперації заздалегідь. Я знав, що під час затримання мене планують ліквідувати. Тому залишив Україну. Зараз я перебуваю в Європі,

– переконує Нескромний.

Як доказ співробітник СБУ опублікував фото зі свого вікна. За його словами, це "краєвиди одного німецького містечка".

Закиди у бік Баканова та керівництва України

Він переконує, що його затримання та втечі не було. І все ця ситуація навколо нього – провокація з боку оточення голови СБУ Івана Баканова.

"Коли я звільнявся зі служби, то мав намір провести пресконференцію. На ній планував довести до відома громадськості інформацію про негативні процеси в СБУ, які почалися там з появою Баканова. Але мене відрадив від її проведення особисто президент Зеленський, який гарантував безпеку мені й моїй родині", – констатував Нескоромний.

Також він опублікував переписку щодо спецоперації, аби підтвердити, що його телеграм-канал – не фейк.

На завершення Нескоромний пообіцяв найближчим часом оприлюднити інформацію:

про "даму серця Баканова, яка живе у Москві, за якою він тужить, і яка є інструментом шантажу з боку ФСБ",

хто отримує відкати та "дивіденди" на "Великому будівництві",

про родинні зв'язки Єрмака в Росії та справжні причини, чому був зірвано обмін полоненими.

Крім того, він анонсував пресконференцію в столиці однієї з країн ЄС, на якій відповість на всі питання.

Зауважимо! Чи справді Нескоромний веде цей телеграм-канал, наразі ми підтвердити не можемо. Також не можемо підтвердити правдивість, викладеної ним інформації. Як тільки щось дізнаємося додаткова, обов'язково повідомимо на сайті 24 каналу.

До слова, за даними ресурсу "Обозреватель", Нескоромний міг покинути України за російським паспортом. Такі ж документи мають його дружина та діти.

До теми Полковник СБУ готував вбивство колеги: що це було

Що цьому передувало

23 січня українські правоохоронці провели спецоперацію, в межах якої затримали полковника спецпідрозділу "Альфа" Андрія Расюка . Його звинувачують у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

. Його звинувачують у підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Імовірним замовником називають Дмитра Нескоромного. За даними ЗМІ, його також спробували затримати, і навіть вдягнули на нього кайданки. Але йому вдалося втекти.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Нескоромного вже оголосили в розшук, а також заборонили йому виїзд за кордон.

а також заборонили йому виїзд за кордон. Наразі в СБУ лише підтвердили інформацію про спецоперацію. Але водночас жодних прізвищ не називають.

Хто такий Дмитро Нескоромний? Він займав посаду заступника очільника СБУ з 1 липня по 8 листопада 2019 року. З 8 листопада по 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ-начальником Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ. Сьогодні ж перебуває в складі відомства, проте не займає жодної посади.

Полковника СБУ затримали за замах на вбивство генерала відомства: дивіться відео 24 каналу