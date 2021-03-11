Через присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича, співпрацю призупинило польське місто Замость. Мер Сергій Надал назвав це радше "політичною заявою".

Про це глава Тернополя Надал сказав у прямому ефірі. Він додав, що місцева влада скасовувати своє рішення не буде.

Про що мовиться Скандал зі стадіоном імені Шухевича: польське місто Замосць розірвало партнерство з Тернополем

За його словами, такі заяви міста Замоць означають, що Польща виходить зі спільного проєкту. Однак це не зупиняє діяльність Тернополя у перспективі співпраці з ЄС.

Така заява має більш політичне значення, ніж реальне, тому що з цим містом (Замосцем – 24 канал) ми маємо спільний проєкт в межах фінансування Європейським Союзом,

– наголосив Надал.

Він пояснив, що цей проєкт – тристороння угода і якщо місто хоче з нього вийти, то "це його проблеми". Тож, Тернопіль продовжуватиме свою співпрацю з ЄС.

Подальші відносини з Польщею

Попри це, мер Тернополя прогнозує, що надалі відносини з поляками розвиватимуться дуже позитивно, оскільки партнерство є з десятком міст Польщі.

"Ми не підемо на провокації певних політиків і збережемо добрі стосунки з Польщею", – підсумував Надал.

Дивіться відео: мер Тернополя прокоментував заяви Польщі

Скандал зі стадіоном імені Шухевича в Тернополі: коротко