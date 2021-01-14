Унікальна знахідка: в Ужгороді відкопали монету, якій понад тисячу років
Унікальну монету, якій понад тисячу років, знайшли в Ужгороді. Вона зовсім не зазнала впливу часу та природніх умов. Археологи вважають, що нею не користувалися. Монета належить до часу угорського королівства.
Монету розкопали в Ужгородському замку студенти історичного факультету разом із викладачами. На ній є напис: "CALMAN RE (X)". Про це повідомляє Mukachevo.net.
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Денар. Це найдавніша середньовічна монета, знайдена на території Ужгородського замку під час археологічних досліджень,
– повідомив кандидат історичних наук Ужгородського національного університету Володимир Мойжес.
В Ужгороді відкопали старовинний денар / Фото Mukachevo.net
Кому могла б належати унікальна монета
Місто та фортеця до XVIІ століття належали представникам роду Другетів, яких ховали в криптах. Мабуть, вони і є власниками монети.
Що знайшли в криптах
Археологи ще не повністю дослідили об'єкт. Але знахідок в одній із тих, яку вдалося розкопати до підлоги, чимало: медальйон, хрестик, застібки, заклепки від домовин, унікальна шабля. Їх ідентифікують як речі XVI століття.
Розкопки в Ужгородському замку: вигляд зверху / Фото Mukachevo.net
Коли з’явилися стародавні монети на території Закарпаття
Ймовірно, монети походять із III століття до нашої ери, коли на цю територію прийшли кельти.
Щоправда, тетрадрахми (назва давньогрецької срібної монети в 4 драхми – 24 канал) македонських королів Філіпа та Олександра Македонського відкопали раніше.
На території Закарпаття до сьогодні знаходять візантійські монети кінця X – початку XI століття (фолліси). Вони особливі тим, що мають на звороті зображення Ісуса Христа.
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