Підбурював до держзради: замкомандувачу Чорноморського флоту РФ оголосили підозру

Заступнику командувачу Чорноморського флоту Росії в Україні висунули підозру. Він підбурював українських військових до державної зради.

Про підозру повідомили контрадміралу, заступнику командувача Чорноморського флоту Військово-Морського Флоту Збройних Сил Росії. Його, крім іншого, звинувачують у пособництві і посяганні на територіальну цілісність.

Тим часом На кримських радіостанціях запустили зашифроване привітання з Днем СБУ

Як окупант підбивав до зради

У ході розслідування встановили: з 20 до 25 березня 2014 року під час окупації Криму чоловік відкрито та зухвало підбурював військовослужбовців і керівний склад штабу Командування ВМС України до державної зради.

Він пропонував перейти на бік ворога в період збройного конфлікту. При цьому обіцяв миттєве підвищення зарплат та кар'єрний зріст. Ба більше, погрожував застосуванням фізичного насильства та зброї.

Окрім того, заступник командувача флоту проводив "допити" захоплених українських офіцерів, яких утримували на гауптвахті чорноморського флоту.

Йому оголосили підозру у:

пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України,

підбурюванні до вчинення державної зради та пособництві у веденні агресивної війни.

Триває досудове розслідування, яке здійснює Головне слідче управління СБУ.