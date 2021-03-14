Замкнене коло, – Павленко пояснив, чому Межигір'я досі не має управителя

Ситуація щодо резиденції президента-втікача Віктора Януковича – у підвішеному стані. Для Межигір'я досі не знайшли управителя, а слідчі дії перебувають у так званому замкненому колі.

Водночас в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передали не всю резиденцію Януковича. Про це в програмі "Перехресний допит" розповів заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимир Павленко.

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Він пояснив, що в управління АРМА передали не все Межигір'я, а лише нерухомість і те, що в ній перебуває.

Однак нам не передали увесь цей парк, усі насадження, поле для гольфу. Утримання цього всього вимагає витрат,

– сказав Павленко.

Тож, за словами заступника голови АРМА, агентство може передати в управління тільки те, що йому продали, тобто нерухомість, а передати поле для гольфу, зелені насадження тощо – вони не можуть.

Ймовірні проблеми для потенційного управителя

Павленко пояснив, що у відповідному випадку той, хто візьме в управління приміщення в Межигір'ї, відповідатиме тільки за них і якщо він витрачатиме гроші на утримання території, то АРМА не зможе узгодити для нього відповідні витрати.

"Він (потенційний управитель – 24 канал) фактично витрачатиме свої гроші. Ми не можемо узгодити витрати на актив, який не є в управлінні. Для того, щоб це було правильно, управитель повинен мати можливість витрачати кошти на всю цю територію", – сказав Павленко.

Замкнене коло щодо слідчих дій

Заступник голови АРМА зазначив, що територія резиденції – це фактично державна земля, втім можна описати й арештувати такі активи, як зелені насадження чи поле для гольфу, адже вони – активи.

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Володимир Павленко повідомив, що Агентство з розшуку та менеджменту активів займається відповідним питанням спільно з Національним антикорупційним бюро.

Проте, за його словами, є інша проблема – НАБУ не може вчиняти слідчі дії, тому що процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Проте САП не може здійснювати процесуальне керівництво, тому що Генеральна прокуратура не може передати туди томи справи, додав Павленко.

Тут якесь замкнене коло – НАБУ не може працювати, тому що САП не може узгоджувати дії, а не може їх узгоджувати, бо вони не мають матеріалів справи, яка застрягла в Генпрокуратурі,

– роз'яснив Павленко.

Результатом цього є те, що слідство не рухається, пояснив заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Дивіться інтерв'ю з Володимиром Павленком на 24 каналі: