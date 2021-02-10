Замість ZIK, NewsOne і "112": співробітники медіа Медведчука можуть створити новий канал – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, співробітники ZIK, NewsOne і "112 Україна" планують створити нове медіа. Ймовірно, воно належатиме порівну всім співробітникам закритих каналів, які пов'язують з Віктором Медведчуком.

Таку інформацію оприлюднило видання "Детектор медіа" з посиланням на власні джерела. Цікаво, що про це говорили одразу 4 різних джерела.

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ЗМІ пише, що новий канал подаватиме документи на отримання ліцензії на мовлення до Нацради.

Позиція Нацради

У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення зауважили, що теоретично надання ліцензії такому каналу можливе. Звісно, за умови, якщо канал збере всі необхідні документи, а серед засновників не буде осіб, що підпадають під санкції.

Ми маємо розглядати всі заявки щодо видачі нових ліцензій. Є законні терміни та процедури, за якими ми вивчаємо нові компанії, що претендують стати ліцензіатами. Заявку розглядати будемо, але треба розуміти, що надання ліцензії залежить від того, як будуть складені документи, а це не така проста справа,

– сказав перший заступник голови Нацради Валентин Коваль.

Що відомо про нове ЗМІ

Лист до співробітників до ZIK, NewsOne і "112 Україна" з'явився у розпорядженні журналістів "Детектор медіа". Автором листа був Єгор Бенкендорф, що є президентом медіахолдингу "Новини".

Редакція 24 каналу не може стверджувати, що лист є справжнім, а його зміст – відповідає дійсності.



Лист до співробітників ZIK, NewsOne і "112 Україна" / Фото "Детектор медіа"

Що відомо про заборону каналів Медведчука

2 лютого Рада нацбезпеки та оборони запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.

Очільник СБУ Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій. Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.

Більше про те, чому заблокували ZIK, NewsOne і "112 Україна", – читайте у матеріалі 24 каналу.



Санкції проти Козака та блокування ЗМІ: найважливіше / Інфографіка 24 каналу