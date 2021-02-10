За інформацією ЗМІ, співробітники ZIK, NewsOne і "112 Україна" планують створити нове медіа. Ймовірно, воно належатиме порівну всім співробітникам закритих каналів, які пов'язують з Віктором Медведчуком.

Таку інформацію оприлюднило видання "Детектор медіа" з посиланням на власні джерела. Цікаво, що про це говорили одразу 4 різних джерела.

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ЗМІ пише, що новий канал подаватиме документи на отримання ліцензії на мовлення до Нацради.

Позиція Нацради

У Нацраді з питань телебачення та радіомовлення зауважили, що теоретично надання ліцензії такому каналу можливе. Звісно, за умови, якщо канал збере всі необхідні документи, а серед засновників не буде осіб, що підпадають під санкції.

Ми маємо розглядати всі заявки щодо видачі нових ліцензій. Є законні терміни та процедури, за якими ми вивчаємо нові компанії, що претендують стати ліцензіатами. Заявку розглядати будемо, але треба розуміти, що надання ліцензії залежить від того, як будуть складені документи, а це не така проста справа,

– сказав перший заступник голови Нацради Валентин Коваль.

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