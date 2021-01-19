Невдовзі у Кабміні можуть бути кадрові зміни. Зокрема, це стосується прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка, а також очільника Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова.

Кабмін призначив Вітренка обхідним шляхом, адже Рада перед тим його не підтримала, повідомляє "РБК – Україна".

До теми Неоднозначне майбутнє уряду Шмигаля: змінять чи залишать?

Відтак Шмигалю знову доведеться винести питання призначення Вітренка до парламенту. Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що фракція обговорюватиме це питання у найближчі тижні. Якщо "слуги" підтримають призначення, питання внесуть до Ради.

До речі, у президента Володимира Зеленського припускали, що посада міністра для Вітренка – ніби випробовувальний термін. Надалі він, ймовірно, може обійняти крісло прем'єра.

Прогнозовані кадрові зміни в уряді

За інформацією видання, у "Слузі народу" виступають за багато кадрових перестановок. Однак немає кадидатів, які б підійшли та набрали необхідну кількість голосів.

Натомість претензії є чи не до кожного міністра, а найбільше – до Степанова.

Джерело видання зазначило, що наразі Шмигаля та Степанова не чіпатимуть, щоб вони "зібрали побільше негативу". За його словами, Вітренку, для підвищення потрібно набратися досвіду і проявити себе.

Зверніть увагу! Чутки про відставку Степанова з'явились ще у листопаді 2020 року. ЗМІ розповсюдили інформацію, нібито новим очільником МОЗ може стати головний санітарний лікар та заступник Степанова Віктор Ляшко.